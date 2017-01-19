Суд заочно арестовал экс-главу Центра вирусологии «Вектор»

Суд в Новосибирске заочно арестовал бывшего генерального директора Государственного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» 62-летнего Илью Дроздова, который находится в розыске. Дроздов подозревается в хищении 2 млн рублей.

По версии следствия, в июне 2006 года Дроздов похитил более 2 млн рублей – эти деньги предназначались для выплат премий сотрудникам «Вектора» – и купил себе квартиру. В 2010 году Дроздов уволился из центра по собственному желанию, а в 2014 году против него было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление служебными полномочиями». Узнав об этом, Дроздов скрылся, затем он был объявлен в розыск.

Дроздов возглавлял «Вектор» с 2005 по 2010 год, после чего уволился и, по данным новосибирских СМИ, переехал в Саратов. В сентябре 2016 года и. о. главы центра был назначен 34-летний Ринат Максютов, который до этого являлся заместителем гендиректора центра по научной работе.

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» создано в 1994 году и специализируется на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук. Учредитель – Роспотребнадзор. С 2007 по 2014 год «Вектор» заключил 196 госконтрактов на общую сумму 366,299 млн рублей. В СПАРК-Интерфакс финансовая отчетность центра не обновлялась с 2005 года.

Источник: РИА «Новости»

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