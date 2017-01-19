Аптечная сеть «Апрель» освоит 12 новых регионов в 2017 году

Аптечная сеть «Апрель», сейчас насчитывающая более 500 розничных точек в пяти субъектах РФ, в этом году планирует выйти в 12 новых регионов и довести общее количество аптек до тысячи, рассказал Vademecum владелец сети Вадим Анисимов.

Сейчас в сети, головной офис которой расположен в Краснодаре, работают 350 аптек под брендом «Апрель» и 170 – под вывеской «Аптечный склад». Они расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Крым и Адыгея, в Ростовской области.

О том, что сеть планирует выйти в Саратовскую область, Vademecum сообщил в декабре. Сейчас компания готовит открытия еще в нескольких регионах. К лету сеть должна быть представлена уже в 17 субъектах РФ, рассчитывает Анисимов. Двенадцать новых регионов – это Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Тульская и Орловская области.

«Мы развиваемся уже несколько лет, активно выходим в новые регионы, потому что видим в этом перспективу, да и в своем регионе для нашей компании уже места мало, – пояснил бизнесмен. – Развитие получается, поэтому берем новые регионы, останавливаться на достигнутом пока не собираемся».

В течение 2017 года Анисимов планирует органическим путем открыть около 100 аптек «Апрель» и примерно 300 дискаунтеров «Аптечный склад». Еще около 100 аптек бизнесмен намерен купить. Потенциальных кандидатов для покупки и источники финансирования экспансии он не называет.

Аптечная сеть «Апрель» заняла 17-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей за первое полугодие 2016 года». Ее выручка за первые шесть месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го увеличились на 30,4%, до 4,47 млрд рублей.

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