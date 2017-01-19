Servier вложит $272 млн в терапию аутоиммунных заболеваний

Биотехнологическая компания OSE Immunotherapeutics и фармацевтическая компания Servier заключили соглашение на разработку и коммерциализацию принадлежащего компании OSE Immunotherapeutics препарата Effi-7 для лечения аутоиммунных заболеваний.

«В соответствии с условиями соглашения компания Servier сможет получить от компании OSE Immunotherapeutics лицензию, дающую исключительные и действующие по всему миру права на разработку и коммерциализацию Effi-7. Предполагается, что компания OSE Immunotherapeutics получит в общей сложности 272 млн евро до завершения фазы 2 клинических исследований препарата в лечении неспецифического язвенного колита. Впоследствии выплата вознаграждения будет зависеть от прохождения этапов клинических исследований и регистрации препарата по различным показаниям, а также от достижения определенных партнерами показателей продаж», – говорится в пресс-релизе OSE Immunotherapeutics.

Effi-7 представляет собой моноклональные антитела, оказывающие воздействие на участвующие в развитии аутоиммунных заболеваний патогенные Т-лимфоциты.

Препарат находится на стадии доклинических испытаний в качестве терапии неспецифического язвенного колита – аутоиммунного воспалительного заболевания толстого кишечника.

Разработка софинансируется инвестиционным банком Bpifrance, который предоставит сумму в размере 9,1 млн евро (общая сумма вложений составляет 20 млн евро). Servier продолжит разработку препарата по окончании фазы 2 клинических исследований, пояснили в компании.

Параллельно Servier планирует начать доклинические исследования препарата в области терапии синдрома Шёгрена, который характеризуется снижением секреции слюнных и слезных желез. В настоящее время нет эффективных методов лечения этого заболевания.

В ноябре 2015 года сообщалось, что Pfizer и Servier получили права на перспективный препарат для клеточной терапии, разработанный французской биотехнологической компанией Cellectis. Технология, предназначенная для лечения рака крови, перепрограммирует клетки иммунной системы, позволяя ей «охотиться» на раковые клетки.

Servier – международная фармацевтическая компания, находящаяся под управлением некоммерческого фонда. Штаб-квартира расположена во Франции. Компания имеет представительства в 148 странах мира, общая численность сотрудников составляет более 21 200 человек. Годовой оборот Servier в 2016 году составил 4 млрд евро.

OSE Immunotherapeutics – это биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке инновационных методов иммунотерапии, направленных на активацию и регуляцию иммунной системы человека. Основными направлениями компании являются иммуноонкология, аутоиммунные заболевания и трансплантология.

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