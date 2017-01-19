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Минпромторг планирует упростить компаниям доступ к получению субсидий на реализацию инвестпроектов

В среду, 18 января, на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован текст поправок Минпромторга в постановление Правительства РФ №1312 от 30.12.2013 г. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов».

Документом предусмотрено внесение в Правила уточнений понятия приоритетных направлений гражданской промышленности и перечня критериев комплексных инвестиционных проектов (КИП), в частности, требований к максимальной стоимости КИП и доле заемных средств в стоимости КИП. В Минпромторге рассчитывают, что принятие проекта позволит решить проблемы, возникающие в настоящее время при предоставлении организациям субсидий на указанные цели. Общественное обсуждение документа продлится до 1 февраля.

(Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов, 19 Января 2017)

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Январь 19, 2017 | Просмотров: 73 | Тема: | Категория: Новости