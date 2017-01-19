Минздрав выступил против идеи продавать лекарства в супермаркетах

Медикаменты не должны продаваться в супермаркетах, считает Минздрав. Ведомство не поддержало инициативу вице-премьера Игоря Шувалова и попросило прекратить разработку соответствующего законопроекта.

Министерство здравоохранения сочло нецелесообразной подготовку законопроекта о продаже лекарств в продуктовых сетях. Это следует из письма директора департамента социального развития правительства Сергея Вельмяйкина первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Именно Шувалов в феврале 2016 года дал ведомству поручение разработать такой документ.

В письме, копия которого есть у РБК, Минздрав аргументировал свою позицию результатами голосования экспертного сообщества на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. Разработку законопроекта поддержали только 11 человек, против выступили 2488. На момент написания заметки представитель Шувалова не смог уточнить, согласился ли чиновник отменить свое поручение и ответил ли он министерству.

Минздрав не ответил на запрос РБК, есть ли у чиновников другие причины выступать против продажи лекарств в супермаркетах кроме итогов голосования на regulation.gov.ru.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

РБК