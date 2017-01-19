ФАС России контролирует исполнение Минздравом России предупреждения Минздрав выступил против идеи продавать лекарства в супермаркетах » Luke Miels станет новым президентом GlaxoSmithKline Компания GlaxoSmithKline plc (LSE/NYSE: GSK) сообщает о том, что Luke Miels назначен новым президентом по глобальному фармбизнесу GSK. Официальное вступление в должность Luke Miels произойдет в апреле 2017 года. В данный момент он является вице-президентом компании AstraZeneca. Согласно сообщению компании, для GSK сейчас наступает очень важный период коммерциализации новых фармацевтических продуктов, который продлится два-три года, а у Luke Miels достаточно опыта, чтобы принять правильные решения и сделать все возможное для дальнейшего развития бизнеса. В свое время, он смог выработать достаточно эффективные стратегии для таких компаний как AstraZeneca, Roche и Sanofi-Aventis. gmpnews