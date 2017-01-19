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Luke Miels станет новым президентом GlaxoSmithKline

Компания GlaxoSmithKline plc (LSE/NYSE: GSK) сообщает о том, что Luke Miels назначен новым президентом по глобальному фармбизнесу GSK.

Официальное вступление в должность Luke Miels произойдет в апреле 2017 года. В данный момент он является вице-президентом компании AstraZeneca.

Согласно сообщению компании, для GSK сейчас наступает очень важный период коммерциализации новых фармацевтических продуктов, который продлится два-три года, а у Luke Miels достаточно опыта, чтобы принять правильные решения и сделать все возможное для дальнейшего развития бизнеса. В свое время, он смог выработать достаточно эффективные стратегии для таких компаний как AstraZeneca, Roche и Sanofi-Aventis.

gmpnews

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Январь 19, 2017 | Просмотров: 72 | Тема: | Категория: Новости, Персоналии