Luke Miels станет новым президентом GlaxoSmithKline

Компания GlaxoSmithKline plc (LSE/NYSE: GSK) сообщает о том, что Luke Miels назначен новым президентом по глобальному фармбизнесу GSK.
Официальное вступление в должность Luke Miels произойдет в апреле 2017 года. В данный момент он является вице-президентом компании AstraZeneca.
Согласно сообщению компании, для GSK сейчас наступает очень важный период коммерциализации новых фармацевтических продуктов, который продлится два-три года, а у Luke Miels достаточно опыта, чтобы принять правильные решения и сделать все возможное для дальнейшего развития бизнеса. В свое время, он смог выработать достаточно эффективные стратегии для таких компаний как AstraZeneca, Roche и Sanofi-Aventis.