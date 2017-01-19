ФАС России контролирует исполнение Минздравом России предупреждения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) в рамках контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства просит фармпроизводителей, полагающих, что их права по исполнению пункта 6(1) Правил ведения реестра цен на лекарства [1] были нарушены, повторно направить свои заявления в Минздрав России, а их копии — в ФАС.

В конце 2016 года ФАС России направила в Министерство здравоохранения Российской Федерации предупреждение о необходимости устранения признаков необоснованного препятствования осуществлению деятельности фармкомпаний.

В рамках исполнения предупреждения Министерство должно восстановить права всех заявителей, которым было необоснованно отказано во внесении изменений в реестровые записи о ценах на препараты в соответствии с пунктом 6(1) Правил ведения реестра цен на лекарства. Срок исполнения предупреждения продлен до 31 января 2017 года.

В связи с этим в целях исполнения Минздравом России предупреждения и восстановления законности ФАС России просит фармацевтические компании, которые считают, что их права были нарушены в связи с отказами Минздрава России вносить изменения в реестровые записи о ценах на препараты по любым основаниям, предусмотренным пунктом 6(1) Правил ведения реестра цен на лекарства, в срок до 31 января 2017 года повторно направить свои заявления в Министерство здравоохранения России, а их копии — в Федеральную антимонопольную службу.

[1] Пункт 6(1) Правил ведения государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 865

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