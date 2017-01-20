Росздравнадзор может получить право контрольной закупки лекарств

Министерство здравоохранения разработало законопроект, согласно которому Росздравнадзор может получить право проводить контрольные закупки лекарственных препаратов. По мнению авторов законопроекта, это позволит оперативно выявлять недоброкачественные лекарства.

Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части наделения органа, осуществляющего контроль и надзор в сфере здравоохранения, правом на осуществление контрольной закупки» предлагает предоставить такое право Росздравнадзору.

По мнению разработчиков законопроекта, это позволит оперативно выявлять недоброкачественные, незарегистрированные и фальсифицированные лекарственные средства, в том числе относящиеся к наркотическим средствам и психотропным веществам, а также контрафактные и некачественные медицинские изделия.

Планируется, что эта мера позволит эффективно устанавливать нарушения порядка розничной торговли лекарственными препаратами или нарушения медицинскими организациями правил предоставления платных медицинских услуг.

Соответствующее уведомление размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Планируемый срок вступления закона в силу – июнь 2017 года.

В августе 2016 года стало известно, что с 2017 года планируется производить маркировку лекарств, входящих в программу «Семь нозологий», которая в дальнейшем должна быть распространена на лекарства из списка жизненно важных (ЖНВЛП). Маркировка упаковок специальными чипами лекарств станет одной из мер контроля за обращением медикаментов, что позволит эффективнее отслеживать фальсифицированный товар. По словам главы Росздравнадзора Михаила Мурашко, стоимость внедрения системы оценивается более чем в 15 млрд рублей.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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