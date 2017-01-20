ФАС обвинила STADA в ненадлежащей рекламе

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала производителя пищевой биологически активной добавки (БАД) «Хелинорм» АО «Нижфарм» (подразделение STADA CIS) виновным в нарушении закона о рекламе. По мнению ФАС, реклама «Хелинорма» создает у потребителей впечатление, что БАД обладает лечебными свойствами и может применяться для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В июле – октябре 2016 года рекламный ролик БАДа «Хелинорм» распространяли телевизионные каналы: Первый канал, ТНТ, СТС, Рен-ТВ, «Домашний», СТС Love, «2х2».

Видеоряд роликов сопровождался сообщением диктора и подкреплялся текстом: «До 75% школьников являются носителями Helicobacter pylori. Нерегулярное питание и нагрузки могут спровоцировать их рост. Поэтому я даю ребенку «Хелинорм», который помогает поддержать безопасный уровень Helicobacter pylori в организме». В рекламе изображалась упаковка препарата с информацией, что препарат «выводит бактерии Helicobacter pylori из организма и способствует профилактике болезней желудка».

По данным ФАС, использованные в рекламе визуальные образы и словесные сообщения дают основание полагать, что применение препарата приведет к уничтожению патогенных бактерий, а значит, предупредит возникновение факторов риска развития заболеваний желудочно-кишечного тракта.

При этом в ролике и на упаковке отсутствует информация, что препарат является биологически активной добавкой.

Согласно решению комиссии ФАС, АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод», а также телеканалы, распространяющие рекламный ролик, – ОАО «Первый канал», АО «ТНТ-Телесеть», ООО «ТРК «2х2», ООО «Акцепт», АО «Сеть телевизионных станций» – должны устранить нарушения. Готовятся материалы для возбуждения дел об административных правонарушениях для определения штрафов.

Схожее обвинение ФАС выдвинула против фармацевтической компании Bayer и телеканала «ТНТ». Реклама витаминов для беременных Элевит Пронаталь (зарегистрирован в России как лекарство) создавала впечатление, что здоровой беременной женщине необходимо принимать этот препарат.

STADA – немецкая фармацевтическая компания, основанная в 1895 году. STADA специализируется на производстве и продаже дженериков и безрецептурных препаратов. STADA представлена в 30 странах мира. Производственные мощности STADA находятся в восьми странах: Боснии и Герцеговине, Вьетнаме, Германии, Ирландии, Китае, Нидерландах, России, Сербии. Общий штат сотрудников насчитывает 10,5 тысячи человек. Выручка компании в 2015 году составила 2,12 млрд евро.

На сегодняшний день продуктовый портфель STADA в России включает более 150 наименований лекарственных средств различных АТС-классов и форм выпуска, произведенных ведущими российскими и международными фармкомпаниями, – «Нижфарм», STADA AG, Hemofarm A.D и Grünenthal. По данным СПАРК Интерфакс, выручка от продаж АО «Нижфарм» за 2015 год составила 26,8 млрд рублей, чистая прибыль – более 2 млрд рублей.

Источник: ФАС

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