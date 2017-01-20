В GlaxoSmithKline придет топ-менеджер из AstraZeneca

Исполнительный вице-президент британской фармкомпании AstraZeneca в Европе Люк Милс займет пост руководителя глобального подразделения фармпрепаратов (Global pharmaceuticals) британской GlaxoSmithKline. Сейчас эту должность в GSK занимает Аббас Хуссейн, который, в свою очередь, покинет компанию.

Хуссейн был одним из трех топ-менеджеров GSK, претендовавших на место генерального директора GSK Эндрю Уитти, который подал в отставку в марте 2016 года. Однако место Уитти все-таки достанется Эмме Уолмсли, руководителю подразделения безрецептурных препаратов. Она займет пост генерального директора GSK в апреле 2017 года.

«Процесс передачи власти является трудным для всех, кто в него вовлечен, и, к сожалению, редко бывает, что все вовлеченные остаются в компании», – прокомментировал Уитти отставку Хуссейна, чье место достанется Люку Милсу, исполнительному вице-президенту AstraZeneca в Европе. В распоряжении Милса будет портфель препаратов и вакцин с общими годовыми продажами более 15 млрд фунтов стерлингов ($18,4 млрд).

Милс стал первым человеком из другой компании, назначенным новым гендиректором Уолмсли. Милс начал свою карьеру в AstraZeneca в 1995 году, однако в 2000 году перешел в Aventis, которую затем приобрела Sanofi. Затем он работал в Roche и в 2014 году вернулся в AstraZeneca.

Пресс-секретарь AstraZeneca заявила, что Милс покинет компанию немедленно и что ему уже начали искать замену.

Источник: GlaxoSmithKline

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