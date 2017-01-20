Эксперты определили TOP15 онкопрепаратов по объему продаж в 2022 г.

Препараты для лечения онкологических заболеваний остаются самой динамично развивающейся терапевтической категорией лекарственных средств, пишет FiercePharma. По прогнозам аналитиков, к 2022 г. общий объем продаж TOP15 противоопухолевых препаратов (табл.) составит около 90 млрд долл. Бесспорным лидером является швейцарская фармацевтическая компания Roche, на долю которой приходится 7 из 15 препаратов в рейтинге.

Не вызывает удивления присутствие в рейтинге препаратов, относящихся к классу PD-1/PD-L1 ингибиторов (ингибиторов иммунных контрольных точек). Они занимают первые 3 строчки из TOP6.

Действие этих препаратов направлено на активизацию иммунной системы пациентов на распознавание раковых клеток и борьбу с ними. PD-1/PD-L1 ингибиторы показывают беспрецедентную эффективность при лечении различных форм онкозаболеваний и являются новейшим методом терапии, применяемым наряду с химиотерапией и таргетными препаратами, который со временем могут терять свою эффективность.

Основным препятствием для более широкого их применения остается высокая цена, из-за чего врачи ограничивают их назначение, а компании медицинского страхования – покрытие.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»