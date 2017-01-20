Анатолий Махсон поспорил о цене лекарств с главой «Биокада»

Основатель и директор фармкомпании «Биокад» Дмитрий Морозов заявил, что низкие цены на препараты от рака, которых добивалась в 2016 году Московская городская онкологическая больница (МГОБ) №62, – результат благотворительности со стороны фармкомпании, а вовсе не заслуга руководства больницы.

Возглавлявший МГОБ №62 до декабря 2016 года Анатолий Махсон в ответ заявил, что это «ложь», которую легко опровергнуть при анализе хроники закупок онкопрепаратов.

По словам Дмитрия Морозова, его компания предоставляла больнице №62 препараты безвозмездно в качестве благотворительной помощи, но позже налоговая служба указала на недопустимость такой практики из-за сложности с оформлением документов. Тогда «Биокад» стал поставлять онкопрепараты в МГОБ №62 по символической цене.

«Это проводилось как продажа за минимальные смешные деньги, а де-факто скидки были такие, что это можно было рассматривать как благотворительность», – сказал Дмитрий Морозов «Интерфаксу». Недоумение гендиректора «Биокада» вызвала позиция больницы, выдававшей эти поставки за «суперчемпионские закупки».

Конфликт между Анатолием Махсоном и Департаментом здравоохранения Москвы (ДЗМ) вспыхнул в декабре 2016 года. Махсон обвинил ДЗМ в преднамеренной закупке препаратов по завышенным ценам и даже обратился с заявлением об этом в ФСБ и другие правоохранительные органы, приведя в пример более экономичные закупки своей больницы.

Проведенный Аналитическим центром Vademecum анализ госзакупок показал, что в 2016 году МОГБ №62 действительно удавалось покупать онкопрепараты, в том числе произведенные «Биокадом», дешевле, чем это делал ДЗМ.

«Очень долго не хотел комментировать ситуацию в 62-й больнице. Но достало. Мне лично очень печально, что люди, которым мы много лет помогали, втянули нас в эту некрасивую историю. Мне пришлось беседовать с представителями многих компетентных органов и отвечать на разные вопросы. Пусть это останется на совести тех, кто организовал эту грязь. Но самое главное, я считаю недостойно впутывать пациентов в эти разборки в попытке сохранить свое пошатнувшееся кресло. Я много раз говорил и говорю, что коллектив 62-й больницы один из лучших в стране. И очень удручает, что их всех втянули в эти разборки», – сказал Морозов в интервью Vademecum.

Анатолий Махсон ответил на комментарий главы «Биокада», подчеркнув, что в его репликах «нет ни слова правды» и отсутствует конкретика. Для опровержения тезиса о благотворительности Анатолий Махсон привел закупки двух препаратов «Биокада» – иринотекана и трастузумаба.

«В конце 2014 года закупки иринотекана и у больницы, и у Департамента здравоохранения были по 518 рублей за флакон, а в 2016 году больница купила иринотекан уже по 1 213 рублей, а Департамент здравоохранения централизованно по 5 844 рубля за флакон. Все это фирма «Биокад». Так вот вопрос – почему при «благотворительной» продаже через год цена закупки больницы возросла более чем в два раза, а главный вопрос – почему при централизованной закупке отечественного препарата цена за год выросла в 11 раз?» – заявил Махсон корреспонденту Vademecum.

Бывший главврач привел и другой пример: в июне 2016 года Департамент здравоохранения централизованно закупил трастузумаб производства «Биокад» по 66 180 рублей за флакон, больница в августе того же года – по 49 740 рублей за флакон.

«Если 49 740 рублей якобы благотворительная цена, тогда вопрос: почему в декабре того же 2016 года, спустя пять месяцев, компания «Биокад» продала Департаменту здравоохранения централизованно этот же препарат уже по цене 34 712 рублей за флакон? – возмущается Махсон. – Просто в июне 2016 года не было конкуренции и истинных торгов, а «Биокад» имел сверхприбыль даже при цене 49 740 рублей за флакон – цене, которую больница выторговала у компании. Но в конце года в аукционе участвовала компания «Р-Фарм», которой Roche разрешила делать скидки на оригинальный препарат трастузумаб, поэтому цена упала. Дело в том, что себестоимость препарата ниже даже 34 тысяч рублей за флакон».

Анатолий Махсон добавил, что онкобольница получала благотворительные поставки не только от компании «Биокад», но «благотворительные лекарства ничего не стоят».

vademec