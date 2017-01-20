ПОЛИСАН стал лауреатом премии «Сделано в Петербурге»

16 января 2017 года на заседании промышленного совета Санкт-Петербурга, прошедшего под председательством Губернатора города Г.С. Полтавченко, генеральному директору ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» Александру Борисову была вручена промышленная премия «Сделано в Петербурге — 2016» в номинации «Лучший промышленник года».

Столь высокая оценка заслуг фирмы « ПОЛИСАН» перед городом обусловлена эффективным развитием компании, привлечением международных фармацевтических корпораций для реализации проектов по локализации производства социально значимых лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге, а также высокими темпами развития собственных производственных мощностей и укреплением имиджа Санкт-Петербурга как ведущего фармацевтического и промышленного центра Российской Федерации.

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