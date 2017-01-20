Предприятие «Галичфарм» прошло проверку белорусской GMP инспекции

В октябре один из участников Корпорации «Артериум» – предприятие ПАО «Галичфарм» – прошло проверку белорусской GMP инспекции. По ее результатам представители «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь подтвердили, что условия производства препаратов происходит в соответствии лицензионным условиям, а сертифицированные согласно условиям GMP участки отвечают требованиям Надлежащей производственной практики Республики Беларусь.

Предметом инспектирования были два производственных участка и условия выпуска на них таких известных препаратов как Уролесан, Седавит, Инспирон, Тиотриазолин, L-лизина эсцинат, Тиоцетам. «Белорусские регуляторы убедились в том, что препараты ПАО «Галичфарм» производятся согласно самым высоким стандартам фармацевтической отрасли. А белорусские врачи и пациенты смогут и дальше иметь доступ к препаратам нашей компании, востребованным на рынке Беларуси», – говорит Сергей Сур, Директор по взаимодействию с регуляторными органами Корпорации «Артериум».

Это уже вторая проверка предприятий, входящих в состав Корпорации «Артериум», которую проводят белорусские регуляторные органы. Ранее, в июне 2016 года, представители «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» подтвердил соответствие условиям GMP Республики Беларусь цеха по производству твердых форм предприятия ПАО «Киевмедпрепарат».

Представительство Корпорации «Артериум» присутствует на рынке Беларуси с 2006 года. Продуктовый портфель компании на этом рынке насчитывает 39 лекарственных средства, Корпорация «Артериум» входит в 30 компаний по объемам продаж в денежном выражении.

arterium.ua