Полмиллиарда долларов на предотвращение пандемий

На Всемирном экономическом форуме в Давосе было объявлено о создании Глобальной коалиции за инновации для подготовки к эпидемиям (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI). Правительственные и неправительственные организации разных стран, входящие в коалицию, в ближайшее время вложат около 500 млн долларов на исследования и иные мероприятия, призванные препятствовать развитию эпидемий. Прежде всего, речь идет о создании новых вакцин от опасных заболеваний, способных вызвать эпидемии и пандемии, сообщает сайт qz.com.

CEPI на данный момент удалось собрать $460 млн от правительств Норвегии, Японии, Германии и Индии, а также Европейской Комиссии, фондов Wellcome Trust и Gates Foundation.

Коалиция подписала меморандум о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Альянс будет использовать список приоритетных угроз, составленный специалистами ВОЗ, формируя планы по научно-исследовательской работе. Первыми целями станут вакцины от ближневосточного респираторного синдрома, лихорадки Ласса и вируса Нипах. Вакцины от гриппа, лихорадки Денге и лихорадки Зика не в приоритете у альянса, поскольку в этом направлении уже активно работают фармацевтические компании.

Кроме того, альянс планирует искать новые подходы по противодействию неизвестным вирусам. В частности, речь может идти о разработке технологий, позволяющих быстро определить ДНК вируса и создать вакцину против него.

scientificrussia