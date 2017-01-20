Директор федерального Фонда развития промышленности ознакомился с производством «Нанолек»

18 января Кировскую область с рабочим визитом посетил директор федерального Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров. Первой производственной площадкой, на которой он побывал, стал биомедицинский комплекс НАНОЛЕК, где в рамках экскурсии ему представили производственные лаборатории и биотехнологическое производство.

Фонд развития промышленности является партнером компании НАНОЛЕК по программе субсидирования процентных расходов по заемным средствам для реализации проекта по созданию биотехнологического производства вакцин и биопрепаратов по стандартам GMP. Данное сотрудничество реализуется в соответствие с Постановлением Правительства РФ № 3 (предоставление субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014-2016 годах). Согласно требованиям кредитные средства должны быть использованы на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Субсидии предоставляются при условии внесения инвестиционного проекта в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности (КИП) Минпромторга.

В рамках государственной программы импортозамещения ряд предприятий области успешно использовали инструменты, курируемые Фондом: в частности, получали субсидирование части затрат на те или иные цели, связанные с развитием производства. Наша цель – поддержать как можно больше проектов, которые в конечном итоге будут работать на благо и области, и всей страны, — сказал Комиссаров.

По словам директора Фонда, важно, что есть тесное взаимодействие с руководством области и лично с Губернатором, так как региональные власти всегда лучше знают, какие проекты и как реализуются, в каких проектах есть потребность, какие ниши существуют для новых возможностей и какие компетенции есть для этого в регионе.

gmpnews