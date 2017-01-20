«КСИ Венчурс» делает первый выход из профинансированного ранее проекта «Лекарекс»

Российская инвестиционная компания «КСИ Венчурс» продала часть своей доли в проектной компании ООО «Лекарекс» стратегическому партнеру — компании «СпецМедТехника», специализирующейся на разработке, производстве и продаже медицинских изделий специального назначения, в том числе для экстремальных состояний.

Проект по разработке кровеостанавливающего медицинского изделия «ГемоХит» был начат компанией «Лекарекс» в 2013 г. при финансовой поддержке «КСИ Венчурс» и Группы медицинских компаний «Ваш доктор». Разработки проводились на базе собственных лабораторий «Лекарекс», размещенных в ЦВТ «ХимРар», совместно с лабораторией «СпецМедТехника» на базе Центра живых систем МФТИ. В 2015 г. ООО «Лекарекс» получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора России на кровеостанавливающий медицинский продукт «ГемоХит».

«Мы надеемся, что с появлением нового партнера продукция компании «Лекарекс» сможет занять прочные позиции на рынке медицинских изделий. Кроме того, будут доступны дополнительные ресурсы для разработки инновационных медицинских продуктов, — прокомментировал Корзинов Олег, генеральный директор ООО «КСИ Венчурс» и управляющий партнер Фонда посевных инвестиций в области живых систем. — Для нас также важно, что это первая продажа доли «КСИ Венчурс» в профинансированном ранее стартапе. В ближайшие 1-2 года мы намерены профинансировать еще десяток проектов, в том числе при поддержке ФПИ РВК в рамках созданного нами в 2015 году Фонда посевных инвестиций в области живых систем и получившего докапитализацию в ноябре 2016 года».

«Медицина неотложных и экстренных состояний – это очень важная и ответственная область. От доступности и наличия эффективных средств для приостановки крупных кровотечений зависят жизни многих людей, включая военный контингент, спасателей, представителей профессий с повышенном риском. Мы надеемся, что продукция «Лекарекс» будет неотъемлемой частью аптечки первоочередной помощи», — отметил Владислав Шафалинов, генеральный директор и учредитель группы медицинских компаний «Ваш доктор», инвестор проекта «Лекарекс».

«Медицинское изделие «ГемоХит» уже продемонстрировало хорошие результаты в ходе доклинических и клинических исследований и дополняет портфель продуктов компании. Поэтому мы приняли решение о покупке доли ООО «Лекарекс», — прокомментировал Алексей Миляев, генеральный директор ООО «СпецМедТехники».

gmpnews