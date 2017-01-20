Москва – лидер среди регионов РФ по потреблению анальгетиков

По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group, анальгетики занимают около 3% рынка лекарств в стоимостном выражении, в упаковках доля существенно выше: около 9%.

Основной канал потребления препаратов, которые относятся к анальгетикам (группа АТС N02), – это аптечные продажи: 94% продаж в деньгах приходится на покупки населения за счет собственных средств. Только 6% обеспечено государственными деньгами (около 5% закупается больницами и 1% отпускается по льготным рецептам по программе ЛЛО). В упаковках доля аптечных продаж свыше 95%.

За последние пять лет группа анальгетиков в среднем росла на 5% в деньгах. В упаковках отмечается ежегодное падение — в среднем на 9% в год. В 2016 году (по итогам трех кварталов) динамика сохраняется на уровне 11% в упаковках, в стоимостном выражении объем продаж на уровне аналогичного периода 2015 года.

Основной объём препаратов-анальгетиков относится к безрецептурному отпуску (93% в упаковках, 83% в рублях) и не входят в список ЖНВЛП (70% в упаковках, 92% в деньгах).

Наиболее популярные анальгетики

Бренд Доля, руб. Бренд Доля, упак. ПЕНТАЛГИН 12% ЦИТРАМОН 21,8% ТЕРАФЛЮ 11,7% АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 16,2% СПАЗМАЛГОН 5,4% ПАРАЦЕТАМОЛ 10,7% АНАЛЬГИН 4,2% АНАЛЬГИН 10,1% ЦИТРАМОН 4,2% ПЕНТАЛГИН 5,9% КОЛДРЕКС 3,5% АНДИПАЛ 3,6% АНТИГРИППИН 3,4% ТЕРАФЛЮ 2,7% РИНЗА 3,2% АСКОФЕН 2,7% БАРАЛГИН 3,2% СПАЗМАЛГОН 2,5% ТЕМПАЛГИН 2,7% РИНЗА 1,6%

«Среднедушевое потребление анальгетиков в год – 3 упаковки, или 215 рублей. Регионы с максимальным среднедушевым потреблением: Москва (свыше 430 рублей), Московская область (330 рублей), Красноярский край (292 рублей). С минимальным – Тюменская, Смоленская, Республика Марий Эл (менее 100 рублей)», – отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

«Фармацевтический вестник»