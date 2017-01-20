Инвесторов Sanofi обеспокоили неудачные попытки слияния компании

В 2016 году инвесторы французской фармкомпании Sanofi надеялись, что производитель совершит несколько сделок, – такие планы озвучивал ее генеральный директор Оливье Брандикурт. Несостоявшаяся покупка Medivation и Actelion насторожила некоторых инвесторов.

«Компании нужен драйвер для роста, и она должна совершить покупку. Время на исходе», – заявил Оливье Давид из Vega Investment Managers, владеющий акциями компании.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Брандикурт объяснил отсутствие крупных сделок нежеланием переплачивать за слишком дорогие активы и недостатком хороших возможностей. «Мы можем расти без M&A. Тем не менее это то, что мы по-прежнему рассматриваем как потенциальный инструмент для увеличения нашего роста, но только если это целесообразно со стратегической точки зрения, – заявил Брандикурт. – Конкуренция так велика, потому что у нас не так уж много компаний, которые потенциально можно купить».

В 2016 году Sanofi пыталась купить швейцарскую Actelion. Однако предприятие скорее всего достанется Johnson&Johnson, которая завершает эксклюзивные переговоры со швейцарцами. Sanofi также готовила поглощение компании – разработчика онкопрепаратов Medivation в 2016 году. В итоге Medivation за $14 млрд купит Pfizer.

По словам Брандикурта, множество акционеров оценили «финансовую дисциплину», которая позволила компании отказаться от сделок. «Расстроенные годом инвесторы – новость для меня, потому что, честно говоря, когда я встречаюсь с инвесторами, они выглядят очень довольными тем, что мы не потратили $14 млрд на Medivation, – объяснил Брандикурт. – Что касается Actelion, я не комментирую это, но, как вы понимаете, компания продолжит наблюдать за тем, что творится в мире потенциальных слияний и поглощений».

Брандикурт, заменивший на посту генерального директора Sanofi Криса Виебахера в апреле 2015 года, настаивает на том, что компания эффективно выполняет свой план развития. Финансовые результаты Sanofi за III квартал 2016 года оказались выше ожидаемых благодаря росту продаж вакцины против гриппа. Однако компания ожидает, что в период с 2015 по 2018 год продажи противодиабетических средств будут снижаться на 4–8% ежегодно (с учетом курсов валют).

За последние пять лет акции Sanofi выросли примерно на 37%, в то время как индекс STOXX Europe 600 Healthcare – фондовый индекс сектора здравоохранения европейской экономики – вырос на 61%. «Многим руководителям фондов и старым акционерам надоела Sanofi, они устали видеть акции в «вегетативном состоянии», – говорит Фредерис Розье, инвестор Sanofi и фондовый менеджер инвесткомпании Meeschaert. – Снижения расходов недостаточно. Мы хотим видеть увеличение продаж, вот где нам нужен прогресс».

Sanofi – французская фармацевтическая компания, основанная в 1973 году. Sanofi специализируется на производстве вакцин и ветеринарных препаратов. Продукция компании представлена в 100 странах по всему миру. Количество сотрудников компании превышает 110 тысяч человек. Штат сотрудников российского подразделения насчитывает более 2 тысяч человек. Объем продаж Sanofi в 2015 году составил 34,5 млрд евро, а прибыль – 4,3 млрд евро.

Источник: Reuters

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