Медведев поручил закупить препараты от туберкулеза и ВИЧ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минфину и Минэкономразвития до 5 апреля 2017 года проработать вопрос о лекарственном обеспечении пациентов, страдающих ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

«Минздраву России (В.И. Скворцовой), Минфину России (А.Г. Силуанову) и Минэкономразвития России (М.С. Орешкину) проработать вопрос о дополнительной закупке полиомиелитной инактивированной вакцины в рамках Национального календаря профилактических прививок, а также о лекарственном обеспечении лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения и представить в Правительство Российской Федерации согласованные предложения», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Правительства РФ.

С 1 января 2017 года препараты для лечения ВИЧ закупаются централизованно. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, всего за две недели после введения централизации ситуация с лекарственным обеспечением пациентов с ВИЧ поменялась в лучшую сторону.

«И слава богу, что мы это сделали. Мы впервые заставили все регионы показать нам этих больных, составить регистр и, кроме того, защитить заявку на лекарства по каждому больному с учетом формы, стадии и так далее, обосновав правильную схему, которую рекомендует ВОЗ», – заявила она.

На портале госзакупок zakupki.gov.ru в 2017 году Минздрав не разместил ни одного тендера на закупку АРВ-препаратов.

Согласно утвержденной премьер-министром России Дмитрием Медведевым Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, к 2020 году охват тестированием на ВИЧ в России планируется увеличить до 35% (в 2016 году этот показатель составил 20%). Также предполагается, что к этому времени антиретровирусные препараты будут принимать 56% пациентов, состоящих на диспансерном учете (в 2015 году этот показатель составил 37,3%).

Источник: Правительство России

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