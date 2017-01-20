Доля анальгетиков в упаковках на российском рынке — около 9%

По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group, анальгетики занимают около 3% рынка лекарств в стоимостном выражении, в упаковках доля существенно выше: около 9%.
Основной канал потребления препаратов, которые относятся к анальгетикам (группа АТС N02), — это аптечные продажи: 94% продаж в деньгах приходится на покупки населения за счёт собственных средств. Только 6% обеспечено государственными деньгами (около 5% закупается больницами и 1% отпускается по льготным рецептам по программе ЛЛО). В упаковках доля аптечных продаж свыше 95%.
За последние пять лет группа анальгетиков в среднем росла на 5% в деньгах. В упаковках отмечается ежегодное падение — в среднем на 9% в год. В 2016 году (по итогам трёх кварталов) динамика сохраняется на уровне -11% в упаковках, в стоимостном выражении объём продаж — на уровне аналогичного периода 2015 года.
Основной объём препаратов-анальгетиков относится к безрецептурному отпуску (93% в упаковках, 83% в рублях) и не входят в список ЖНВЛП (70% в упаковках, 92% в деньгах).
Наиболее популярные анальгетики
|Бренд
|Доля, руб.
|Бренд
|Доля, упак.
|ПЕНТАЛГИН
|12%
|ЦИТРАМОН
|21,8%
|ТЕРАФЛЮ
|11,7%
|АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
|16,2%
|СПАЗМАЛГОН
|5,4%
|ПАРАЦЕТАМОЛ
|10,7%
|АНАЛЬГИН
|4,2%
|АНАЛЬГИН
|10,1%
|ЦИТРАМОН
|4,2%
|ПЕНТАЛГИН
|5,9%
|КОЛДРЕКС
|3,5%
|АНДИПАЛ
|3,6%
|АНТИГРИППИН
|3,4%
|ТЕРАФЛЮ
|2,7%
|РИНЗА
|3,2%
|АСКОФЕН
|2,7%
|БАРАЛГИН
|3,2%
|СПАЗМАЛГОН
|2,5%
|ТЕМПАЛГИН
|2,7%
|РИНЗА
|1,6%
«Среднедушевое потребление анальгетиков в год — 3 упаковки, или 215 рублей. Регионы с максимальным среднедушевым потреблением: Москва (свыше 430 рублей), Московская область (330 рублей), Красноярский край (292 рублей). С минимальным – Тюменская, Смоленская, Республика Марий Эл (менее 100 рублей)», — отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.