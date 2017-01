Греческие власти расследуют обвинения в коррупции в отношении Novartis Аркадий Дворкович поручил правительству доработать трехступенчатую конструкцию госзакупок » Merck & Co и Bristol-Myers Squibb согласились урегулировать патентный спор в отношении Keytruda Американская фармацевтическая компания Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) согласилась урегулировать патентный спор с американской Bristol-Myers Squibb Co и японской Ono Pharmaceutical Co Ltd to относительно патентных прав на противоопухолевый препарат Keytruda, сообщает Reuters. По условиям соглашения, Merck выплатит BMS и Ono 625 млн долл. наличными. Кроме того она будет платить ежегодные роялти с продаж Keytruda в размере 6,5% с января 2017-го по декабрь 2023 г. и 2,5% в течение последующих трех лет. Из выплат роялти Bristol-Myers Squibb будет получать 75%, Ono – 25%. В сентябре 2014 г. Bristol-Myers Squibb и Ono, совместно разработавшие противоопухолевый препарат Opdivo из класса ингибиторов PD-1, направили иск против Merck, в котором утверждали, что препарат Keytruda нарушает их патентные права в США, ряде стран ЕС, Австралии и Японии. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»