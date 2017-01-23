Греческие власти расследуют обвинения в коррупции в отношении Novartis

Власти Греции расследуют обвинения в коррупции и взвинчивании цен в отношении швейцарской фармацевтической компании Novartis, сообщает Deutsche Welle.

Предположительно расследование началось два месяца назад, По мнению одного из греческих министров, компания незаконно заработала более 4 млрд евро.

Ранее прокурор по экономическим преступлениям Панагиотис Атанасиу потребовал провести широкомасштабное расследование. Прокуратура провела обыски в офисах Novartis в Афинах и попросила Минюст США о содействии в расследовании.

Тем временем, добровольный информатор передал в судебные органы документы, согласно которым, по меньшей мере, 4 тыс. заинтересованных лиц в Греции получали от компании наличные средства или другие формы финансового вознаграждения.

По словам адвоката Константины Фундеа, представляющей интересы ряда сотрудников Novartis в Греции, те, кто не подчинялся установленным правилам, подвергались притеснениям.

В свою очередь, представитель Novartis заявил, что компания тесно сотрудничает с греческими и зарубежными властями.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»