У египетских военных будет собственная фармкомпания

Национальное агентство по военной промышленности Египта получило необходимую лицензию для создания фармацевтической компании, сообщает Reuters. Лицензия выдана в соответствии с указом премьер-министра Египта Шерифа Исмаила. Новая компания получила название Egyptian National Company for Pharmaceuticals.

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси часто обращается к военным за помощью в области дистрибуции субсидируемых товаров широкого потребления, чтобы избежать роста цен на фоне острого дефицита иностранной валюты, в частности долларов, и ослабления египетского фунта.

В течение многих месяцев в Египте ощущается нехватка лекарственных средств. В январе правительство повысило цены на ряд препаратов после долгих месяцев переговоров с фармацевтическими компаниями.

Сложившиеся экономические условия значительно затруднили для местных фармкомпаний импорт активных субстанций, необходимых для производства дженериков.

Экономическое влияние Вооруженных сил Египта, производящих широкий ассортимент товаров народного потребления, в т.ч. бутилированную воду и мучные изделия, давно является предметом дебатов в политических кругах Египта.

По словам президента Египта, военные контролируют не более 2% экономического производства страны. Оппоненты полагают, что этот показатель составляет около половины.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»