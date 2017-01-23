Близкие к EMC компании обеспечили треть медицинских закупок Москвы

Несколько связанных между собой компаний, в прошлом близкие к владельцам частной клиники «Европейский медицинский центр» (EMC), в 2016 году получили почти треть столичных заказов в сфере здравоохранения на общую сумму 14,7 млрд рублей. К такому выводу пришла газета «Ведомости», изучив вслед за Vademecum госзакупки Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ).

Эти компании поставляли департаменту широкий спектр лекарств, медицинского оборудования и медизделий – от онкологических препаратов до хирургических перчаток, сердечных клапанов и томографов. Курирующий работу ДЗМ вице-мэр столицы Леонид Печатников до перехода в 2010 году в правительство Москвы был главным врачом и совладельцем Европейского медицинского центра.

Наличие серьезных проблем в столичной системе госзакупок лекарств и медицинского оборудования выявил начавшийся в декабре 2016 года скандал между бывшим главврачом Московской городской онкологической больницы (МГОБ) №62 Анатолием Махсоном и вице-мэром столицы Леонидом Печатниковым. По мнению Махсона, ДЗМ приобретает препараты по сильно завышенным ценам, о чем врач написал заявление в ФСБ и другие правоохранительные органы.

На кону колоссальная сумма – только в 2016 году ДЗМ вместе с подконтрольными предприятиями догнал Минздрав России по размеру затрат на лекарственные средства и оборудование, потратив на эти цели более 54 млрд рублей.

Как подтвердили «Ведомости», помимо известных крупных национальных дистрибьюторов у ДЗМ есть несколько постоянных поставщиков, неизвестных широкой публике. В 2016 году компании «Фармадис», «Тагор», «Эзра» и «Аквиста» получили чуть менее трети контрактов департамента на общую сумму 14,7 млрд рублей. Все они так или иначе были связаны с владельцами EMC.

По данным Vademecum, к этой группе компаний можно причислить и ООО «Викинг», поставившее для ДЗМ эндоскопическое оборудование на сумму 1,8 млрд рублей в рамках программы «Столичное здравоохранение – 2012–2020» в 2016 году. При участии в госзакупках компания указывает почту с доменом viking.msk.ru. По данным Ru-Center, его обслуживает администратор с почтой task@mistcorp.ru. Домен mistcorp.ru принадлежит ООО «Мист» Алексея Гаврилова. В базе данных СПАРК-Интерфакс указана его почта, agavrilov@emcmos.ru, которая располагается на домене EMC. Связаться с представителями «Викинга» не удалось.

Как подчеркивают «Ведомости», Леонид Печатников признает, что в прошлом его бывшие партнеры по ЕМC помогали ДЗМ с закупками медицинского оборудования. Как пишет издание, «Фармадис» и другие связанные с EMC компании стали работать с департаментом как минимум в 2012 году, начав с поставок томографов, и получили с тех пор контракты ведомства на 12 млрд рублей.

«В 2011-2012 годах я и другие акционеры ЕМС откликнулись на призыв тогдашнего министра здравоохранения Москвы Леонида Михайловича Печатникова помочь разрушить сложившуюся коррупционную систему закупок томографов и другой тяжелой медицинской техники, при которой цена оборудования, поставляемого для госнужд, была в два, а то и в три раза выше, чем закупал ЕМС для оснащения своих госпиталей», – сказал «Ведомостям» совладелец EMC Игорь Шилов.

По словам Шилова, он впоследствии разочаровался в этом бизнесе и продал свои компании их менеджерам.

Один из таких менеджеров, выкупивших бизнес у совладельца EMC, – Сергей Чушкин. Он успел побывать совладельцем нескольких компаний, получающих подряды от ДЗМ. Сейчас ему принадлежит созданное в 2015 году ООО «ФК Продвижение», которое уже с лета 2016 года заключило со структурами ДЗМ контракты на сумму 1,3 млрд рублей на поставку лекарственных средств, в том числе онкопрепаратов и инсулинов.

Компания планирует выход на федеральный рынок, заявил Сергей Чушкин «Ведомостям». До этого он занимался поставками медоборудования, медизделий и лечебного питания для ДЗМ: ему принадлежали доли в компаниях «Агат» и «Совента». «Совента» была присоединена к «Тагору» путем слияния; Чушкин утверждает, что уже не имеет к «Тагору» отношения. Долю в «Агате» в 2014 году он продал 25-летнему Владимиру Мишуре, после чего компания получила контракты ДЗМ на сумму 5,8 млрд рублей. Тремя годами ранее, указывают «Ведомости», Мишура искал на сайте Telejob.ru работу персональным водителем. «Ситуация к 2015 году немного изменилась, я продал кое-какую недвижимость и купил 50% «Агата», – заявил Мишура в интервью газете. Сумму сделки он не раскрыл, но сообщил, что выступает как самостоятельный бизнесмен.

Источник: «Ведомости»

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