Скворцова анонсировала запуск электронного рубрикатора болезней

В 2017 году Министерство здравоохранения России запустит систему, которая, по словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, поможет врачам принимать правильные решения при диагностике и лечении пациентов.

«Мы создали впервые электронный рубрикатор всех заболеваний с клиническими руководствами по каждому заболеванию, который позволяет каждому врачу по ключевым словам посмотреть правильный алгоритм диагностики, алгоритм лечения, проверить свои действия… Она будет запущена в ближайшее время, в текущем году», – объявила Скворцова.

В основу легли 1 200 клинических руководств, разработку которых ведомство вместе с экспертным сообществом завершило в конце 2016 года.

«В настоящее время из правительства вносится в Государственную думу законопроект, который делает эти клинические руководства обязательными к использованию на территории всей страны», – сообщила министр.

Как пояснили корреспонденту Vademecum в Министерстве здравоохранения, законопроект дает определение клинических рекомендаций как документа, содержащего основанную на доказанном клиническом опыте информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов, включая описание последовательности действий медицинского работника, схем диагностики и лечения в зависимости от течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний.

Законопроект устанавливает единые подходы к разработке клинических рекомендаций медицинскими профессиональными некоммерческими организациями. При этом, пояснили в Минздраве, положения законопроекта предусматривают, что стандарты медицинской помощи больше не будут использоваться при оценке качества медпомощи.

О начале разработки пакета клинических рекомендаций стало известно в 2013 году.

Источник: ИА «Интерфакс»

vademec