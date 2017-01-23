Фармкомпания Johnson & Johnson: три блокбастера в 2017 г.

За последние 12 месяцев акции компании — производителя товаров для здравоохранения Johnson & Johnson (JNJ, NYSE) выросли на 22,34%. Наряду с товарами медицинского назначения компания производит большое количество медицинских препаратов. Некоторые из них уже являются блокбастерами, но при этом сохраняют потенциал роста в 2017 г. Другие могут стать блокбастерами в ближайшее время.

Xarelto

Антикоагулянт Xarelto – один из самых успешных препаратов J&J, который приносит компании около $2 млрд в год, имея около 17% доли на рынке. Рыночная доля этого антикоагулянта в краткосрочной перспективе может вырасти за счет снижения частоты использования варфарина — старого препарата, который уже несколько десятилетий является самым популярным с долей рынка 55%. Отметим, что в третьем квартале 2015 г. эта доля составляла более 60%. Высокоэффективный Xarelto может во многих случаях заменить варфарин. В минувшем квартале продажи Xarelto выросли на 14,8%.

Darzalex

Препарат Darzalex ориентирован на терапию множественной миеломы. По прогнозам руководства J&J, у препарата большой потенциал для того, чтобы стать блокбастером, но только в случае расширения сферы его применения. Сейчас Darzalex является наиболее часто назначаемым препаратом при терапии четвертой линии. Задача компании – получить одобрение на его использовании при терапии второй линии в комплексе с препаратом Revlimid. Эффективность такого комплекса препаратов уже доказана, и J&J ждет одобрения от регулятора.

Stelara

Блокбастер Stelara принес $814 млн компании J&J в третьем квартале, но может увеличить эту цифру после одобрения FDA использования Stelara в качестве препарата для лечения болезни Крона. У препарата высокая эффективность, потому он может стать заменой существующим сейчас препаратам, которые становятся менее эффективными всего через год после начала приема примерно у 70-80% пациентов. По предположениям руководства J&J, расширение сферы применения препарата принесет компании еще около $500 млн продаж.

Акции Johnson & Johnson в 2016 г. показали больший рост, чем акции 25 крупнейших производителей медицинских препаратов. Этого удалось добиться благодаря нескольким блокбастерам в портфеле компании, многие из которых продолжат приносить J&J доход в 2017 г.

На торгах 20 января акции JNJ подешевели на 0,04% до $114,15.

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