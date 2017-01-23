При существующих подходах к ценообразованию снизится инвестпривлекательность для фармотрасли О внесении поправок в регламентацию процедур определения поставщиков при госзакупках » Отменена государственная регистрация лекарственных средств Аколат® и Розекс Минздравом России приняты решения об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственных препаратов Аколат® и Розекс. Аколат® (МНН — Зафирлукаст) — регистрационное удостоверение П N013547/01 от 19.09.2011, выдано АстраЗенека ЮК Лимитед, Великобритания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг; производство АстраЗенека ЮК Лимитед, Великобритания. Розекс (МНН — Метронидазол) — регистрационное удостоверение П N013885/01 от 25.12.2008, выдано Лаборатории Галдерма, Франция; гель для наружного применения, 0,75%; производство Лаборатории Галдерма, Франция. Решения приняты на основании подачи уполномоченными юридическими лицами ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» и ООО «ГАЛДЕРМА» заявлений об отмене государственной регистрации лекарственных препаратов. gmpnews