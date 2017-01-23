Запущен в эксплуатацию автоматизированный логистический комплекс НПК «Катрен»

21 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провел объезд инвестиционных объектов города, во время которого состоялась официальная церемония запуска в эксплуатацию автоматизированного логистического комплекса ЗАО НПК «Катрен».

Комплекс располагается на территории индустриального парка в Шушарах. Губернатор поздравил руководство компании с открытием комплекса, отметив, что такие проекты очень нужны городу. Как подчеркнул Георгий Полтавченко, новый складкой комплекс впечатляет уровнем автоматизации. Его создание – еще один шаг в развитии петербургского фармкластера.

«Фармацевтический кластер, который мы в последние годы активно развиваем в нашем городе, это не только производства и научные лаборатории. Это и такие сложные складские и логистические комплексы, как тот, который мы сегодня открываем. Они необходимы, чтобы эффективно доставлять лекарственные препараты тем, кто в них нуждается», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

На складе будут формироваться заказы для 2 тыс. аптек в пяти регионах Северо-Запада России, сделанные в сети интернет. Это позволит значительно снизить затраты на логистику и, как следствие, уменьшить стоимость и время доставки лекарств для потребителей. Директор петербургского филиала компании «Катрен» Владимир Герус поблагодарил губернатора за созданный в городе благоприятный инвестиционный климат, который позволил успешно реализовать проект в рекордно короткие сроки.

Комплекс построен в 2015-2016 годах на Московском шоссе, 177, лит. Е. Он начал работу еще в конце прошлого года, но на заданные мощности выведен только теперь. Здание общей площадью 10,5 тыс. кв. м возведено на участке площадью 1,5 га в индустриальном парке «А Плюс парк Санкт-Петербург – 1». Под одной крышей объединены офисные помещения и склады, включая сухой склад, зону оптовой сборки заказов и зоны хранения с различными температурными режимами. Объем инвестиций в проект составил примерно 1,2 млрд рублей (около 600 млн – на покупку земли и строительные работы, и столько же – на оборудование компании SSI SCHÄFER). Объем обслуживания может быть расширен к 2025 году примерно в 2 раза – за счет двухсменной работы комплекса и задействования уже построенных, но пока не используемых площадей здания.

Подготовлено по материалам Администрации Санкт-Петербурга и КтоСтроит.РУ

gmpnews