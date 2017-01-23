Беларусь и Индия активизируют сотрудничество в сфере фармацевтики и здравоохранения

Беларусь и Индия активизируют сотрудничество в сфере фармацевтики и здравоохранения, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Индии.

«На этой неделе в Нью-Дели состоялось первое заседание совместной белорусско-индийской рабочей группы по сотрудничеству в сфере фармацевтики и здравоохранения. Стороны обсудили взаимодействие в области фармацевтики и здравоохранения, включая вопросы регистрации фармацевтических препаратов и медицинского оборудования в обеих странах, создания совместных предприятий, трансфера фармацевтических технологий, сотрудничества в сфере биотехнологий и обучения специалистов», — рассказали в посольстве.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра здравоохранения – директор Департамента фармацевтической промышленности Валерий Шевчук. Во время визита прошли также встречи белорусской делегации с представителями индийского бизнеса, посещение производства одной из ведущих фармацевтических компаний Индии.

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