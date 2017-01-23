Ученые из МФТИ раскрыли секрет работы растительных лекарств от рака Беларусь и Индия активизируют сотрудничество в сфере фармацевтики и здравоохранения » Аспирантка ТюмГУ разрабатывает иммунобиологический препарат Аспирантка Института биологии ТюмГУ Светлана Колыванова занимается разработкой иммунобиологического препарата на основе метаболитов сапрофитных микроорганизмов Р. BACILLUS из многолетнемёрзлых пород. Биопрепарат будет способен стимулировать реакции иммунной системы. «Препарат создается на основе экзометаболитов бактерий Bacillus sp., выделенных из многолетнемерзлых пород, – пояснила Светлана. – В ходе реализации проекта планируется выделение фракций экзометаболитов палеобактерий, обладающих установленным иммуномодулирующим и регенеративным эффектом». Исследуемые вещества будут протестированы и функционально охарактеризованы. Разработанная технология откроет возможности для производства эффективных, экологически безопасных и конкурентоспособных фармакологических средств с выраженной иммуномодулирующей и регенеративной активностью. Проект получил поддержку программы «УМНИК» федерального Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. utmn