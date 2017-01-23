АРФП: принятие постановления об описании лекарств при закупке в представленной редакции может иметь катастрофические последствия

Ассоциация российских фармпроизводителей направила письмо в адрес главы Минздрава Вероники Скворцовой, в котором высказаны замечания относительно проекта постановления Правительства РФ «Об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки».

В ассоциации считают, что «принятие проекта постановления в представленной редакции, которая подразумевает описание предмета закупки как закупку «некоего количества в весовых единицах субстанции лекарственного средства с определенным МНН», может привести к катастрофическим последствиям как для самих заказчиков, так и для пациентов, так как заказчик практически не сможет приобрести то, что ему нужно, и невозможно будет лечить больного по утвержденным методикам и схемам лечения, а пациент, соответственно получить адекватное лекарственное обеспечение. Например, заказчику необходим лекарственный препарат в виде раствора для инъекций, а приобретет он мазь или свечи с тем же МНН; либо заказчик рассчитывает на препарат пролонгированного действия, а получает обычный, без такого эффекта и т.д.».

В письме также указано, что терапевтически незначимые характеристики лекарственного препарата, такие как цвет, вкус и форма таблеток, а также материал первичной и вторичной упаковок, не должны включаться в описание объекта закупок.

Учитывая, что действующим законодательством уже предусмотрен механизм, позволяющий избегать ограничения количества участников закупок, члены ассоциации считают нецелесообразным разработку такого проекта постановления и предлагают ограничиться подготовкой методических указаний или разъяснений участникам торгов по вопросам описания лекарственных препаратов.