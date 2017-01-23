Зарплаты работников аптек за год выросли в среднем на 4-6%

Исследовательский центр портала Superjob в январе 2017 г. проанализировал по запросу «ФП» уровни зарплат работников аптек в десяти регионах России. Как выяснилось, дороже всего стоят специалисты в области фармации в столичном регионе. Диапазон зарплат фармацевтов/провизоров в Москве составляет 45 тыс. — 55 тыс. рублей в месяц. Скромнее всего заработки у сотрудников аптек в Архангельске: от 25 тыс. до 31 тыс. рублей.

По результатам исследования, в 2016 году уровни зарплат в сегменте аптечной розницы выросли в сравнении с предыдущим годом в среднем на 4-6%.

Позиция провизора/фармацевта самая востребованная в фармации: в базе портала Superjob среди объявлений о найме от игроков фармрынка таких вакансий большинство – 56%.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»