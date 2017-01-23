Депутаты отклонили идею о расширении круга специалистов, претендующих на должность уполномоченного лица фармпроизводителя

20 января на заседании Госдумы депутаты отклонили законопроект № 822943-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», внесенный Сергеем Калашниковым и Олегом Куликовым в период исполнения ими полномочий депутатов Госдумы.

Законопроектом вносятся изменения в пункт 7 статьи 45 Федерального закона в части дополнения перечня специальностей и направлений подготовки лиц, имеющих право быть аттестованными как уполномоченные лица производителей лекарственных средств.

Авторы законопроекта предлагали разрешить осуществлять эту деятельность в том числе специалистам, имеющим подготовку по специальностям: наука о здоровье, профилактическая медицина, общественное здравоохранение, медико-профилактическое дело.

Ранее концепцию законопроекта не поддержали члены Комитета по охране здоровья, так как у них «вызывает сомнение наличие необходимых для этих целей компетенций у специалистов в области медико-профилактического дела и общественного здравоохранения».

Кроме того, на законопроект получен отрицательный официальный отзыв Правительства РФ.

«Фармацевтический вестник»