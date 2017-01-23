Стажировка на фармпредприятии: лучше один раз увидеть

Программе компании Pfizer «Больше, чем образование», направленной на формирование широкого кругозора и развитие профессиональных качеств будущих специалистов фармотрасли, в марте этого года исполнится 5 лет. Реализуется проект в тесном сотрудничестве с крупнейшими научными и образовательными центрами России, а также – с недавнего времени – стран ЕАЭС. Одним из основных партнеров проекта с самого его начала была Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия. За пять лет на базе СПбХФА локальными и международными экспертами было прочитано 17 образовательных модулей, а это — около 600 часов лекций, раскрывающих все аспекты фармацевтического производства, разработки и клинических испытаний препаратов, в том числе инновационных.

При этом наиболее талантливым ребятам предоставляется возможность применить полученные теоретические знания непосредственно на практике: для студентов СПбХФА ежегодно организуются стажировки на предприятиях компании, и за эти годы более 30 студентов в рамках программы «Больше, чем образование» побывали на заводах, расположенных в России и далеко за ее пределами. Пятеро студентов стажировались прошлым летом в Италии, Ирландии и США.

«В академии мы получаем академические знания о фармацевтической промышленности, а стажировка помогла мне понять, как устроен сам процесс производства: какие есть отделы и должности на заводе, каковы обязанности сотрудников, в чем заключается их работа. На «парах» по аналитической химии об этом не расскажут, — говорит Юлия Осипова, проработавшая 2 летних месяца на заводе в Ирландии. — Наши трудовые будни начинались с 8 утра в понедельник. Коллеги показывали, как устроено производство: мы изучили весь производственный цикл лекарств, начиная от привоза сырья на завод до выпуска партии на рынок. Я и представить себе не могла, что это столь длительный и кропотливый процесс! И получив такой опыт, я сделала вывод о том, где смогу применить свои навыки после окончания академии».

Так называемая профориентация студентов – один из наиболее важных аспектов любой образовательной программы: по мнению многих специалистов, выпускник вуза зачастую не представляет, где и кем ему предстоит реально работать. «Они приходят к нам, и мы их заново переучиваем», — такие слова можно услышать довольно часто. Те же, кому посчастливилось пройти стажировки на современных фармпредприятиях, возможно, смогут сами чему-то научить сотрудников завода, где будут работать.

«Моя стажировка на предприятии Ascoli в Италии была сосредоточена в лаборатории контроля качества лекарственных средств, где я подробно познакомилась со всеми видами анализов готовых продуктов, а также с организацией работы в лаборатории в рамках правил GMP. Сами методы анализов были мне известны еще с занятий аналитической химии в академии, но совсем другое дело – увидеть, как это происходит в рамках настоящего производства, и попробовать все сделать своими руками на современном оборудовании. Я думаю, что это и является одним из ключевых преимуществ стажировки – получить опыт реальной работы», – уверена студентка Карина Пац.

Вопрос о кадрах для развивающейся российской фармотрасли является довольно актуальным, налицо — острая потребность в сотрудниках производства с широким кругозором и с ответственным отношением к своей профессии. С таким, как у прошедшей стажировку в Ирландии Ю. Осиповой: «В течение третьей недели мы изучали, какие тесты проводятся над капсулами и как организован процесс валидации, и поняли, почему важна проверка очистки оборудования: есть нормативное требование, но сам процесс – больше, чем «потому что мы должны это делать», процедура очистки — это гарантия того, что продукты безопасны и лекарства эффективны для пациентов».

Все компании заинтересованы в талантливых студентах, которые, в том числе, будут работать в производстве инновационных лекарств. В таковом участвовала проходившая стажировку в Италии Виктория Соколова. «Я работала с Hi Active Team – группой, которая занимается несколькими очень мощными противораковыми препаратами: на них лежит ответственность за полный цикл производства этих лекарств — изготовление, упаковка, контроль качества, а также работа с дефектами и жалобами. Все процессы на предприятии автоматизированы, тем не менее оператор должен каждые 20 минут проводить оценку и взвешивание таблеток вручную. Также через определённый промежуток времени машина громким сигналом требует оператора распечатать отчёт, в котором указаны минимальный, средний и максимальный вес капсулы, стандартная ошибка в граммах и стандартное отклонение в процентах. Я выполнила часть отчета по валидации препарата — Risk Assessment Analysis и провела два месяца с людьми, которые ценят и любят свою работу и гордятся тем, что делают. Мое желание работать в фармацевтической индустрии только усилилось после прохождения практики», — такой вывод сделала В. Соколова.

Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»