FTC не удовлетворена уступками Walgreens в рамках сделки по приобретению Rite Aid

Федеральная торговая комиссия США FTC пока не удовлетворена уступками, на которые пошла аптечная сеть Walgreens для завершения сделки по приобретению своего конкурента Rite Aid, сообщает Seattle Times со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из источников, FTC не считает, что предложение Walgreens о продаже 865 аптек не является оптимальным для сохранения конкуренции.

Источник не уточнил, сформировал ли регулятор какие-либо рекомендации.

Как отметил другой источник, FTC едва ли успеет принять окончательное решение к 27 января 2017 г., как запланировано.

Объединенная компания станет крупнейшей в США по количеству аптек, опередив ближайшего конкурента CVS Health.

Walgreens Boots Alliance объявила о достижении соглашения о приобретении Rite Aid за 9,4 млрд долл. (с учетом задолженности 17,2 млрд долл.) в конце октября 2015 г.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»