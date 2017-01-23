Sanofi, что будем делать

Застой французского фармгиганта и провал ряда важных сделок вызывают вопросы у акционеров.

На протяжении прошлого года Оливер Брандикур (Olivier Brandicourt), исполнительный директор «Санофи» (Sanofi), давал ясно понять, что ищет пути для восстановления благосостояния крупнейшего во Франции производителя лекарств. Однако ничего не получилось, и рынок продолжает ждать. Инвесторы переживают: компания, застрявшая в «вегетативном состоянии», нуждается в конкретном факторе роста, а не только в сокращении расходов, вот почему необходимо осуществить сильное приобретение — время заканчивается.

Руководитель, посетивший Всемирный экономический форум в Давосе, попробовал защитить собственную стратегию развития «Санофи», обращаясь к отсутствию желания переплачивать за дорогие активы и указывая на недостаточность выгодных возможностей.

«Мы вполне способны расти и без сделок слияния и поглощения. Однако они являются тем инструментом, который мы продолжаем всецело изучать, поскольку именно он может помочь развитию, но только если это стратегически целесообразно. Проблема заключена в отсутствии широкого ассортимента потенциальных целей для приобретения».

«Санофи» так и не смогла уговорить швейцарскую «Актелион фармасьютикалс» (Actelion Pharmaceuticals) продаться: та выбрала «Джонсон энд Джонсон» (Johnson & Johnson), которая готова отдать за покупку внушительных 28 млрд долларов. В прошлогоднем августе «Пфайзер» (Pfizer) опередила французов в торгах за «Медивейшн» (Medivation), за которую было выложено 14 млрд долларов.

Топ-менеджер указал на то, что ему пришлось балансировать на тонкой грани между результативностью и переплатой, да и акционеры уже оценили финансовую дисциплину по причине несовершенных сделок: «Инвесторы были рады, что мы не потратили кучу денег на покупку „Медивейшн“». Вопрос с «Актелион» прокомментирован не был, но было сказано, что «Санофи» продолжит внимательно изучать рынок в поисках компании для поглощения.

В последние годы мировая фармацевтическая индустрия зафиксировала целую волну сделок слияний и поглощений: крупные игроки предпочитают расширять свои лекарственные портфели и конвейеры за счет более молодых биотехнологических игроков. Что касается «Санофи», ей действительно надо что-то предпринять, учитывая массив скопившихся проблем.

Так, противодиабетический бизнес в Соединенных Штатах постепенно разрушается: бестселлер «Лантус» (Lantus, инсулин гларгин) и его усиленная втрое версия «Туджео» (Toujeo) не прошли в список предпочтительных страхового формуляра CVS Health на 2017 год, плюс позициям «Лантус» угрожает биосимиляр в лице «Басаглар» (Basaglar). Суд постановил изъять из продажи гипохолестеринемический «Пралуент» (Praluent, алирокумаб), нарушивший патенты «Амджен» (Amgen) на «Репата» (Repatha, эволокумаб). Наконец, затянулись сроки с регистрацией сарилумаба (sarilumab) против ревматоидного артрита.

Провалы указанных выше сделок ставят под сомнение финансовую стратегию компании: не слишком ли она непреклонна, когда дело доходит до окончательных расчетов. Опять же изумление вызывает подход к окучиванию «Медивейшн», когда «Санофи» начала заниматься враждебным поглощением, пробуя сменить состав членов правления фирмы, и это притом что ценовое расхождение с предложением «Пфайзер» не превышало нескольких сот миллионов долларов.

Да, в 2011 году «Санофи» заплатила 20,1 млрд долларов за «Джензайм» (Genzyme), но сделки подобного рода не настолько просты, так как требуют четкого понимания будущих перспектив. Не исключено, французам уместнее обзаводиться мелкими компаниями так, как это делает японская «Такеда фармастьютикал» (Takeda Pharmaceutical).

Можно также обмениваться активами: в июне прошлого года «Санофи» отдала «Бёрингер Ингельхайм» (Boehringer Ingelheim) свое ветеринарное подразделение «Мериал» (Merial), взамен получив бизнес безрецептурных препаратов немецкой фармкомпании.

Опять же многие игроки фармотрасли присматриваются к безрецептурному направлению «Пфайзер».

Изображение: Reuters

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