Беларусь планирует увеличить экспорт лекарств в Африку и страны Восточной Азии

Беларусь планирует увеличить экспорт лекарств в Африку и страны Юго-Восточной Азии, сообщил на коллегии Министерства здравоохранения заместитель министра здравоохранения — директор Департамента фармацевтической промышленности Валерий Шевчук.

Валерий Шевчук отметил, что начались первые поставки в эти регионы, однако экспорт на данный момент недостаточен. Потенциал для экспорта лекарств есть. В частности, поставки во Вьетнам увеличились почти в 2 раза.

Через эту страну можно выходить на другие страны Юго-Восточной Азии. В планах на 2017 год освоение новых и новейших лекарственных средств, получение международных сертификатов, увеличение объемов экспорта.

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