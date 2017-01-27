«Вектор-БиАльгам» вводит новые проекты

Выпуск инъекционных форм препаратов и фармацевтическая лакто- и бифидопродукция — перспективы ближайшего развития.

Когда «Вектор-БиАльгам» выходил на рынок, была принята общая программа развития предприятия. Сегодня одна из значимых фаз программы будет полностью логически завершена — это производство инъекционных форм препаратов. Здесь и вакцины, и целый ряд других препаратов, которые нужны на российском рынке.

Далее предприятие планирует реализовать план фармацевтического производства бифидо- и лактопрепаратов. «Вектор-БиАльгам» выпускает только пищевые продукты этого профиля и биологически активные добавки к пище.

Планируется же получить фармстатью производимых препаратов — их уже смогут выписывать по рецептам врачи, с ними можно будет выходить на участие в крупных тендерах и аукционах. Рассказывает Леонид Никулин:

— Сейчас компания много теряет, не имея возможности выхода на тендеры с бифидо- и лактопродукцией. Ведь, по сути дела, их практически никто больше и не выпускает в стране в таком качестве. Раньше подобные препараты выпускались в Нижнем Новгороде, однако сейчас их предприятие было вынуждено сократить производство до минимума.

Корпус № 13, где на сегодняшний день выпускаются продукты питания и БАДы, оборудован по всем требованиям GMP. Но переход на фармпрепараты в этом корпусе будет обозначать необходимость закрыть некоторые позиции нашей линейки, такого желания нет. Рассматриваем организацию нового производства на пятом этаже корпуса № 104.

Это будет новая линия. Часть оборудования уже имеется, помещения практически готовы, требуется установка чистых комнат и комплектация оборудованием. Проект разработан и компания готова к его реализации.

Автор фото: Святослав Одаренко.

naukogradpress