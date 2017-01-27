«Босналек» успешно прошла сертификацию на соответствие GMP Минпромторга России

Обязательная сертификация для всех иностранных фармпроизводителей введена в России с 2016 года. В течение минувшего года Минпромторг рассмотрел около пятисот заявок. Из них российский сертификационный аудит прошли только те, кто смог подтвердить соответствующий уровень производственных технологий, качество препаратов и сырья из которого они изготовлены.

Компания «Босналек» стала одной из первых действующих в России компаний с европейской локализацией производства, заявка которой была удовлетворена Министерством промышленности и торговли.

Европейские сертификаты, теперь дополненные и российским GMP, гарантируют отечественному покупателю безупречное качество и безопасность лекарственных средств «Босналек».

gmpnews