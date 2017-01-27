Южная Корея развивает сотрудничество с ОЭЗ «Дубна»

ОЭЗ «Дубна» посетила делегация представителей южнокорейских университетов и Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (KOTRA). Визит состоялся в рамках KSP — совместной программы по обмену опытом.

В рамках международной программы обмена опытом «Knowledge Sharing Program» (KSP) особую экономическую зону «Дубна» посетила делегация из Южной Кореи. В ее состав вошли представители профессуры экономического направления крупнейших университетов страны. От АО «ОЭЗ» делегацию сопровождали руководитель направления Екатерина Брагина и начальник отдела взаимодействия с инвесторами Максим Арбузов.

Инициаторами программы сотрудничества и обмена опытом KSP является правительство Южной Кореи, и активно поддерживается министерством финансов страны, — рассказывает Екатерина Брагина. – Суть программы, которая реализуется в различных отраслях, – на основе совместных обсуждений, обмена опытом сделать выводы и рекомендации по более эффективному экономическому развитию. Официальным партнером программы KSP с российской стороны в 2016-2017 годах является АО «Особые экономические зоны». Первая ознакомительная встреча, на которой был сформирован ряд вопросов, состоялась в Санкт-Петербурге в октябре прошлого года. Эта вторая, уже рабочая встреча.

Визит корейской делегации начался в Конгресс-центре. Первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Алексей Марин познакомил гостей с развитием инфраструктуры особой экономической зоны, рассказал о направлениях ее деятельности. Прозвучавшие затем вопросы затронули буквально все сферы деятельности территории. Как сделать ее еще более привлекательной для инвесторов, в том числе иностранных высокотехнологичных компаний, какие проблемы, касающиеся развития инфраструктуры, по мнению руководства ОЭЗ, необходимо решить в первую очередь, о взаимодействии Управляющей компании с резидентами и получении статуса, как создаются рабочие места и что необходимо сделать для мотивации приезда специалистов в регионы, где расположены ОЭЗ, как оценивается эффективность деятельности инвесторов, множество других.

В программе визита корейских экспертов было и знакомство с проектами резидентов. Об одном из них на встрече рассказал технический директор ООО «РИДИКО» Игорь Ильясов. Он обратил внимание на социальную значимость проекта — компания планирует организовать на территории ОЭЗ «Дубна» производство современных портативных глюкометров и тест-полоскок к ним. В январе резидент должен получить разрешение на строительство, и начнет возводить производство полного цикла. Проект реализуется, в том числе, с участием учредителей из Южной Кореи. Игорь Ильясов заметил, что «Дубну» для локализации бизнеса компания выбрала не случайно, здесь, по его мнению, для резидентов созданы одни из лучших условий.

Представители делегации побывали на экскурсиях в компании с японским капиталом «АРКРЭЙ» и на заводе «Связь инжиниринг КБ», посетили выставку инновационных проектов резидентов в Конгресс-центре.

Для развития российских особых экономических зон чрезвычайно важна кооперация с академическим сообществом, в том числе Южной Кореи, — прокомментировал визит в ОЭЗ «Дубна» заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. – Безусловно, мы ждем конкретных результатов от этой международной программы. В Южной Корее в настоящее время эффективно действуют две свободных экономических зоны, и их опыт, практические рекомендации экспертов будут полезны. В том числе для подмосковных инновационных территорий.

gmpnews