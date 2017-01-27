В IV квартале 2016 г. объем продаж инновационных препаратов Novartis сократился на 3%

В IV квартале 2016 г. объем продаж подразделения Innovative Medicines швейцарской фармацевтической компании Novartis сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил 8,3 млрд долл., говорится в пресс-релизе. В основном, сокращение произошло из-за потери патентной защиты на препарат Gleevec/Glivec в США.

Продажи дженерикового подразделения (Sandoz) выросли на 2% – до 2,6 млрд долл.

Показатель по офтальмологическому подразделению (Alcon) снизился на 2% – до 1,4 млрд долл.

Как заявили в Novartis, рассматриваются различные альтернативы для Alcon, включая IPO и выделение в самостоятельную компанию. При этом об офтальмологических лекарственных препаратах речь не идет, поскольку этот бизнес-юнит успешно интегрирован в подразделение Innovative Medicines. Решение относительно Alcon будет принято до конца 2017 г.

Общий квартальный объем продаж компании снизился на 2% – до 12,3 млрд долл.

Квартальная чистая прибыль упала на 11% – до 936 млн долл.

В 2016 г. объем продаж составил 48,5 млрд долл., чистая прибыль – 6,7 млрд долл.

Продажи Innovative Medicines снизились на 2% – до 32,6 млрд долл.

Объем продаж Sandoz вырос на 1% – до 10,1 млрд долл.

Показатель по Alcon сократился на 3% – до 5,8 млрд долл.

Совет директоров Novartis принял решение о повышении дивидендов за 2016 г. на 2% – с 2,70 до 2,75 швейцарских франков на акцию и обратном выкупе акций на сумму до 5 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»