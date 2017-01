Фармкомпании объединились для ускорения доступа врачей к цифровой информации о препаратах В IV квартале 2016 г. объем продаж инновационных препаратов Novartis сократился на 3% » Конкурент EpiPen возвращается на рынок США Автоинжектор Auvi-Q американской фармкомпании Kaleo Inc., являющийся основным конкурентом автоинжектора EpiPen производства голландской фармацевтической компании Mylan, вернется на рынок США 14 февраля 2017 года, сообщает The Daily Mail. Для миллионов пациентов препарат будет бесплатным, однако страховым компаниям придется заплатить 4500 долл. за упаковку из двух автоинжекторов. В 2015 году Auvi-Q был отозван с рынка в связи с возможными проблемами с дозированием препарата. Однако в октябре 2016 года Kaleo Inc. объявила о намерении возобновить продажи. Препарат будет бесплатным для людей с коммерческим страхованием (примерно 200 млн человек). Кроме того, пациенты, годовой доход которых составляет менее 100 тыс. долл., также смогут получить лекарственное средство бесплатно. Остальные пациенты смогут купить Auvi-Q по цене 360 долл. за упаковку из двух автоинжекторов. Представители Kaleo cообщили, что практически никому не придется платить указанные 4500 долл, поскольку страховые компании получат скидку. Анна Колесова

