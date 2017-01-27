Биофармацевтическую компанию Merrimack возглавит Ричард Петерс

Американская биофармацевтическая компания Merrimack Pharmaceuticals, Inc. объявила о назначении на позицию президента и исполнительного директора компании д.м.н., доктора философии Ричарда Петерса, пишет «Фармперсонал».

К своим обязанностями доктор Петерс приступит в начале февраля. На посту он заменит исполняющего обязанности президента и СЕО компании Гари Крокера, который руководил Merrimack в ходе недавнего процесса реструктуризации.

Доктор Петерс пришел в Merrimack Pharmaceuticals из Sanofi Genzyme — глобального подразделения Sanofi, сосредоточенного на редких заболеваниях в области иммунологии и онкологии. Доктор Петерс имеет 25-летний опыт работы в биофармацевтических компаниях. Помимо Sanofi в его послужном списке также работа на руководящих позициях в компаниях Onyx Pharmaceuticals, Amgen, Mednav. Он также является активным основателем и бизнес-ангелом в нескольких биотехнологических стартапах.

В качестве главы Merrimack Pharmaceuticals Ричарду Петерсу предстоит довести до конца сделку с французской фармацевтической компанией Ipsen, приобретающей активы Merrimack Pharmaceuticals в сфере лечения онкопатологии, включая ключевой коммерческий продукт Onivyde (иринотекан).

Как сообщает GMPnews, по условиям соглашения, Merrimack Pharmaceuticals получит первоначальный платеж в размере 575 млн долл. США, а также дополнительно 450 млн долл. в случае успеха текущих клинических исследований и одобрения расширения показаний к применению иринотекана. Таким образом, сумма сделки превысит 1 млрд долл. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу І квартала 2017 г. после получения разрешения контролирующих органов.

«Фармацевтический вестник»