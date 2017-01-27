«Новосибирская аптечная сеть» откроет еще три социальных филиала

Муниципальная «Новосибирская аптечная сеть» (МП «НАС») расширяет сеть «Филиалов социальных цен», где стоимость препаратов ниже на 15-20% среднерыночной. Сейчас в таком формате работают пять предприятий аптечной сети, в феврале будут открыты еще три точки, рассказал директор МП «НАС» Владимир Машанов.

Первой из них станет «Аптека № 5» (ул. Кропоткина, 126/1), еще одна такая точка будет открыта в Ленинском районе Новосибирска, в новый формат работы перейдет и аптечный пункт по адресу ул. Чулымская, 113.

Препараты в этих аптеках продаются с минимальной разрешенной законом торговой надбавкой – 6%. Владимир Машанов говорит, что социальные аптеки очень востребованы у населения. С начала работы проекта (2015 год) более чем в два раза увеличилось количество покупателей, более чем в три раза – товарооборот, а экономия горожан составила почти 23 млн рублей.

«Как показала практика, за год экономика такой аптеки за счет прироста покупателей начинает демонстрировать нулевую рентабельность. В период роста покрытие убытков осуществляется за счет общей экономики предприятия. Конечно, при переходе на новый формат меняется и внутренняя экономика – проводится ряд мероприятий, направленных на снижение издержек. Как правило, уменьшаются затраты на администрирование, аптека становится «дочерней» и управляется из другого филиала», – рассказал «ФВ» руководитель сети.

Самый динамичный рост оборота за одинаковый период времени показывает «Аптека № 65» (Первомайский район) – 426%. В среднем же рост оборота по этому проекту составляет 331%.

«Если говорить о количестве покупателей, то число чеков выросло более чем в два раза. При этом существенно меняется «глубина» чека и его сумма. Эти факторы и дают увеличение товарооборота», – говорит Владимир Машанов.

МП «НАС» планирует открыть филиалы социальных цен в каждом районе города, сложности пока возникают с Советским районом.

«Наши аптеки в Академгородке популярны? и к тому же они располагаются в помещениях, арендованных у СО РАН. Поэтому мы будем продолжать поиск других помещений, – отмечает Владимир Машанов. – Мы с осторожностью выбираем точку, с учетом ее существующей экономики, ближайшего окружения собственных аптек и конкурентов».

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»