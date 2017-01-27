Собянина попросили объяснить разницу в ценах при закупке онкопрепаратов

Общероссийский народный фронт (ОНФ), изучив вслед за Vademecum закупки лекарств в Москве, попросил мэра столицы Сергея Собянина разъяснить существенную разницу в стоимости закупок онкологических препаратов столичным Департаментом здравоохранения (ДЗМ) и Московской городской онкологической больницей №62.

Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» провели сравнительный анализ закупок пяти онкопрепаратов ДЗМ и Московской городской онкологической больницей (МГОБ) №62. В результате анализа было установлено, что в некоторых случаях цена приобретения одних и тех же препаратов у ДЗМ выше, чем у МГОБ №62. Ранее к такому же выводу в ходе анализа госзакупок пришел Аналитический центр Vademecum.

«При этом ни в одном случае нет формального нарушения закона, так как стоимость в соответствии с контрактами не превышает указанную в Государственном реестре предельных отпускных цен», – отмечают эксперты ОНФ. В связи с этим активисты отправили Собянину письмо с просьбой разъяснить ситуацию.

В частности, было установлено, что 22 августа 2016 года Департамент здравоохранения Москвы заключил контракт на поставку препарата Новотакс по цене 25,3 тысячи за единицу, а МГОБ №62 закупила этот же препарат в апреле того же года по цене 7,5 тысячи за единицу.

«Поставщиком лекарств по контракту с Московской городской онкологической больницей №62 является ЗАО «Биокад». Чтобы быть объективными, активисты посмотрели поставки этого препарата компанией ЗАО «Биокад» в другие регионы другим заказчикам. В результате чего найдены как более дорогие, так и более дешевые закупки. Так, в Оренбургской области 22 декабря 2016 года был подписан контракт на поставку Новотакса по цене 4 тысячи рублей за единицу», – отмечают эксперты ОНФ.

Кроме того, было установлено, что ДЗМ закупал Иринотекан (препарат для химиотерапии) по цене почти 5 тысяч рублей за единицу, в то время как МГОБ №62 тратила на него 1,4 тысячи рублей за единицу. Препарат Вектибикс больница №62 закупала за 40 тысяч рублей, а ДЗМ – за 47 тысяч рублей.

«Кроме того, внутри самих закупок департамента цены также различаются. Мы нашли пример, когда в рамках одного и того же контракта препарат Иринотекан 26 ноября 2015 года стоил департаменту 5,1 тысячи и 2,8 тысячи рублей», – добавил сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.

О том, что Департамент здравоохранения Москвы преднамеренно закупает препараты по завышенным ценам, бывший главврач МГОБ №62 Анатолий Махсон заявил в начале декабря 2016 года и даже обратился с заявлением об этом в ФСБ и другие правоохранительные органы, приведя в пример более экономичные закупки своей больницы.

Открытый конфликт между Махсоном и ДЗМ разгорелся после того, как ведомство выпустило приказ о переводе МГОБ №62 из статуса автономного учреждения в бюджетное. В ответ на это Анатолий Махсон заявил, что смена статуса учреждения приведет к нехватке препаратов и ухудшению качества лечения пациентов. В результате Махсон был снят с должности главврача, а на его место назначили Дмитрия Каннера. Однако Махсон 30 декабря направил в Красногорский городской суд исковое заявление о восстановлении в должности.

Источник: ОНФ

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