Минздрав попросили отчитаться о закупках медоборудования

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина попросила Минздрав отчитаться о закупках медоборудования и его использовании в 2016 году. Соответствующий запрос Соломатина направила в ведомство в среду, 25 января.

Согласно действующему законодательству, ответ на депутатский запрос должен быть предоставлен в течение 30 дней.

«Во многих региональных больницах дорогостоящее оборудование простаивает годами. Безусловно, потраченные бюджетные средства должны приносить пользу людям и расходоваться эффективно. Для этого должна быть выработана система контроля, включающая и общественный контроль», – заявила Соломатина.

Она обозначила несколько причин, по которым региональные больницы не используют новое оборудование.

«Порой оборудование не вводят в эксплуатацию по причине отсутствия расходных материалов, или нет подготовленных кадров для работы, то есть у медперсонала отсутствуют навыки работы с новым оборудованием. Часто врачи и медсестры попросту боятся использовать новейшее оборудование, чтобы не испортить его или не навредить пациенту», – сообщила депутат.

Медучреждения нередко допускают простаивание медоборудования, и это нарушение регулярно фиксируется в ходе прокурорских проверок. Например, осенью 2015 года прокуратура Воронежской области обнаружила на областной станции переливания крови простаивающее медоборудование стоимостью 3 млн рублей, которое не эксплуатировалось практически с момента его поставки, то есть с декабря 2013 года.

Источник: Фракция «Единой России»

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