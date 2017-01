Квартальный объем продаж Bristol-Myers Squibb вырос на 22% Минздрав попросили отчитаться о закупках медоборудования » «Большая фарма» захотела вернуть доверие потребителей Американская ассоциация фармацевтических исследователей и производителей: пациенты не должны обращать внимания на сверхвысокую стоимость лечения, ведь оно эффективно справляется с серьезными заболеваниями. Основанная в 1958 году торговая группа Американская ассоциация фармацевтических исследователей и производителей (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, PhRMA) представляет интересы компаний фармацевтической отрасли Соединенных Штатов. Американская ассоциация фармацевтических исследователей и производителей (PhRMA), основная группа лоббистов отрасли, запустила общественную кампанию, направленную на то, чтобы повернуть отношение к фарминдустрии в положительное русло. Инициатива следует за невероятным возмущением сообщества и политических сил, разгневанных неадекватным ростом цен на лекарства. Достаточно вспомнить устрашающую жадность «Майлан» (Mylan), которая за период девяти лет в шесть раз (до 600 долларов) повысила стоимость автоинъектора «ЭпиПен» (EpiPen) с копеечным эпинефрином. Ассоциация не назвала точную сумму инвестиций, но уточнила, что запланировала потратить десятки миллионов долларов в период ближайших пяти лет, чтобы повысить осведомленность населения о преимуществах препаратов, которые продвигают игроки «Большой фармы». Шаг педалирующей интересы фармотрасли группы очевиден, учитывая недавнее заявление Дональда Трампа о грядущей борьбе с завышенными ценниками на медикаменты: «Фармацевтическим компаниям всё сходит с рук». PhRMA хочет довести до осознания американцев всю ту многогранную работу, которая проводится в лабораториях, прежде чем какое-либо лекарство появится в продаже. На общенациональном телевидении запущен первый информационный ролик. Видеоряд подчеркивает, какой сложной деятельностью занимаются ученые, разрабатывающие новые препараты. Кадры, перемежающиеся изображениями с микроскопов, сопровождаются фразами и словами: «вылечить неукротимое», «найти неотыскиваемое», «исцелить неизлечимое», «сегодняшние прорывы — завтрашние лекарства», «персонализированная медицина», «иммунотерапия», «геномика». Закадровый голос интонирует, цитируя одноименное стихотворение Дилана Томаса: Соответствующие кампании заявления появились в нескольких крупных газетах и на онлайновых площадках. Кроме того, заработал веб-ресурс, свидетельствующий о счастливых пациентах, исцелившихся от страшных недугов. Попутно перезапущен проект, докладывающий о прогрессе и инновациях биофармацевтического сектора. Фармацевтический бизнес заинтересован, понятное дело, удалиться от жарких дебатов вокруг более чем высокой стоимости определенных лекарств. Да, они отлично справляются со своей задачей, к примеру, почти полностью излечивая страдающих вирусным гепатитом C, однако выкладывать десятки тысяч долларов в год может себе позволить далеко не каждый. Как полагает Стивен Убл (Stephen Ubl), президент и исполнительный директор PhRMA, высокая цена лечения обусловлена растущими затратами на здравоохранение, а никак не наоборот, тем паче эффективные медикаменты позволяют людям вернуться к привычной жизни и работе. Пусть рост цен определено проблематичен для потребителей, однако и другие участники длинной цепи «производитель — пациент», особенно страховые компании, виноваты в возложении затрат на плечи больных. В 2015 году американская система здравоохранения истратила 324,6 млрд долларов на рецептурные препараты, и это на 9% больше суммы, израсходованной в 2014-м. mosmedpreparaty