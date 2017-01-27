Квартальный объем продаж Bristol-Myers Squibb вырос на 22%

В IV квартале 2016 г. объем продаж американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb увеличился на 22% и составил 5,2 млрд долл., превысив прогнозы аналитиков (5,1 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Продажи препарата Opdivo составили 1,3 млрд долл. против 475 млн долл. годом ранее. Объем продаж Eliquis вырос на 57% – до 948 млн долл.

Квартальная чистая прибыль составила 894 млн долл. против убытка 197 млн долл. за аналогичный период 2015 г.

В 2016 г. объем продаж вырос на 17% и составил 19,4 млрд долл. Чистая прибыль за год выросла с 1,6 млрд долл. до 4,5 млрд долл.

Bristol-Myers Squibb понизила прогноз по прибыли на акцию в 2017 г. с 2,85–3,05 долл. до 2,70–2,90. Аналитики полагают, что этот показатель составит 2,96 долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»