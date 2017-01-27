Sanofi попытается разработать пероральный инсулин

Если у французов всё получится, это будет бомба ценой в 15 млрд долларов.

«Санофи» (Sanofi) подписала с «Энтерис байофарма» (Enteris BioPharma) соглашение на предмет разработки пероральной лекарственной формы одного из ранних препаратов-кандидатов для лечения диабета 2-го типа. В этом французскому гиганту должна помочь Peptelligence, платформа доставки пероральных пептидов и низкомолекулярных соединений, решающая сложные проблемы, связанные с растворимостью и проницаемостью.

Фирменная технология Peptelligence авторства «Энтерис» для приготовления пероральной лекарственной формы с кишечнорастворимой оболочкой обращается к двум основным составляющим. Во-первых, это усилитель проницаемости, который ослабляет тесную связь между интестинальными энтероцитами, тем самым позволяя осуществляться параклеточному транспорту. Он также, будучи сурфактантом, выполняет функцию сильного растворителя. Во-вторых, это лимонная кислота, ингибирующая ферменты, участвующая в транспорте и работающая как кальциевый хелатор и усилитель растворимости, а также как pH-понижающий агент, увеличивающий скорость абсорбции, и диспергирующий агент, смачивающий и заряжающий клеточные мембраны.

В прошлом году «Бристол-Майерс Сквибб» (Bristol-Myers Squibb) и «Ново Нордиск» (Novo Nordisk) запустили исследовательские проекты, связанные с пероральной рецептурой инсулина, однако затея по итогам провалилась, так как не смогла доказать эффективность в клинических испытаниях. В итоге в мае первая компания разорвала соглашение с индийской «Байокон» (Biocon) на предмет разработки инсулина трегопила (insulin tregopil), а в октябре и вторая свернула соответствующие программы. Впрочем, датчане всё еще продолжают трудиться над пероральной версией семаглутида (semaglutide): его регистрация намечена на 2020 год.

Пероральный инсулин — мечта фармацевтических и биотехнологических компаний. Он, если бы смог обеспечить должные безопасность и эффективность, избавил бы пациентов от утомительных инъекций, тем самым однозначно став многомиллиардным продуктом.

Увы, инсулин и агонисты рецептора глюкагонподобного пептида-1 (GLP-1) вроде «Виктозы» (Victoza, лираглутид) и «Трулисити» (Trulicity, дулаглутид) подвергаются атаке со стороны ферментативной системы желудочно-кишечного тракта, разрушающей структуру этих белков. И даже если бы этого не происходило, столь крупным молекулам затруднительно пройти через стенку кишечника, поступив в кровоток.

Впрочем, фармкомпании надежды не оставляют, тем паче рынок перорального инсулина оценивается в 15 млрд долларов.

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